Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE LAZIO- Riunione plenaria della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. La riunione farà il punto sulla pandemia da Covid-19. All'ordine del giorno, anche il bilancio e il rinnovo degli organi della Aprirà i lavori il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. Presente il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Per il Consiglio regionale del Lazio presenzierà l'Assemblea il vice presidente Devid Porrello, delegato permanente all'Assemblea dal presidente. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del Consiglio regionale del Lazio (ore 12) (segue) (Rer)