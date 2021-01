Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso fino alla prima mattinata, quindi progressive schiarite ad iniziare dai settori di nordovest fino a sereno o poco nuvoloso in serata. Fino alla mattina possibili deboli precipitazioni sui rilievi settentrionali e occasionali sulla pianura. In serata qualche fenomeno sulle creste di confine. Neve oltre 600 metri. Temperature minime stazionarie massime in leggero calo. In Pianura minime attorno 0 °C, massime attorno a 8 °C. (Rem)