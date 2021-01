Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per la giornata di oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEConferenza stampa di presentazione delle Pietre d'inciampo che verranno posate a Milano a partire dal 27 gennaio, Giorno della Memoria. Partecipano il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, il Presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè, il presidente del Comitato Pietre d'inciampo Marco Steiner, l'architetto e Presidente di Triennale Milano Stefano Boeri, il Ceo de Imille Paolo Pascolo e la Creative Lead de Imille Marta Nava.Evento in diretta https://www.youtube.com/watch?v=UXwpJU4EvBg&feature=youtu.be (ore 12)Si riunisce il consiglio comunaleEvento in diretta streaming (ore 15.30)VARIEPresidio di protesta dei genitori della scuola media Vivaio di Milano “Per il ritorno a scuola, mai più in dad”, per chiedere che il diritto allo studio sia garantito definitivamente e indipendentemente dal colore delle Regioni.Via Vivaio 8 (ore 8.15)Presidio Uil ScuolaUfficio scolastico regionale, via Polesine 13 (dalle 9.30)Conferenza virtuale "Il mondo nel 2021. Opportunità e rischi per le imprese al tempo della pandemia". Intervengono tra gli altri il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, Roberto Colaninno, Presidente e Amministratore Delegato Piaggio Michele Crisostomo, Presidente Enel, Claudia Parzani, Presidente Allianz Spa e Partner Linklaters, Giampiero Massolo, Presidente, Ispi e FincantieriEvento in diretta streaming (dalle ore 11)Il dipartimento di Pedagogia e il Centro di ricerca sulle relazioni interculturali dell’Università Cattolica in occasione della Giornata della memoria organizzano il webinar dal titolo Parlare di Anne Frank oggi.Evento in streaming sul sito della Cattolica (ore 16.30)Manifestazione “Ora basta! I vostri fallimenti non si contano più”, contro la gestione dell’emergenza sanitaria di Regione Lombardia, organizzata, tra gli altri, da Pd, M5s, Italia Viva, Articolo Uno, Più Europa, Verdi, Acli, Arci, Medicina Democratica e Casa Comune.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia 1 (ore 18.00) (Rem)