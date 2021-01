Difesa: Libia, Comitato militare smentisce proroga per partenza mercenari Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato militare libico congiunto 5+5 (cinque membri del Governo di accordo nazionale, cinque membri dell’autoproclamato Esercito nazionale libico) ha invitato i leader politici della Libia e dei Paesi che sostengono la Conferenza di Berlino “ad espellere immediatamente mercenari e forze straniere dalle terre libiche”, e a “non prorogare il termine per il loro ritiro dal Paese per un altro periodo”. Ciò arriva in risposta alla notizia secondo cui il Comitato militare congiunto intendeva estendere il termine (scaduto il 23 gennaio) per i mercenari e le forze straniere per lasciare la Libia di altri tre mesi. Un membro del Comitato militare congiunto del Gna, Mukhtar al Naasa, ha smentito la proroga di ulteriori 90 giorni del termine concesso alle forze straniere e ai mercenari per lasciare la Libia, sottolineando che l'ultima dichiarazione della Commissione militare ha sottolineato la necessità che “se ne vadano immediatamente”. (Lit)