Vietnam: al via oggi il congresso nazionale del Partito comunista

- Si è aperto oggi il primo congresso nazionale del Partito comunista del Vietnam dal 2016, convocato per selezionare la nuova leadership del partito e per definire gli indirizzi politici ed economici del Paese per il prossimo quinquennio. Il congresso è il 13mo dalla costituzione del Partito comunista del Vietnam, nel 1930, e vi prendono parte 1.600 delegati da tutto il Paese, riuniti ad Hanoi. L'evento ha preso il via questa mattina con una visita cerimoniale al mausoleo del fondatore del partito, Ho Chi Minh, come da tradizione per i grandi eventi nazionali e i più importanti incontri di governo. Il congresso si protrarrà per nove giorni, e si svolgerà perlopiù a porte chiuse, accompagnato dalla celebrazione mediatica dei traguardi economici conseguiti dal Paese negli ultimi anni. I delegati di partito, i dignitari stranieri, il personale di supporto e gli addetti dei media ammessi all'evento sono stati sottoposti a due test per il coronavirus. Secondo il ministero della Salute, un totale di circ 10mila persone sono state sottoposte a tampone in vista dell'evento. (segue) (Fim)