Vietnam: al via oggi il congresso nazionale del Partito comunista (2)

- L'avvio del congresso nazionale è stato preceduto da una stretta delle autorità vietnamite sul dissenso. Lo scrive il quotidiano online “South China Morning Post” riferendo dell’arresto in settimana del noto giornalista Pham Chi Dung, presidente dell’Associazione dei giornalisti indipendenti del Vietnam (Iajvn). Il gruppo, fondato nel 2014, è considerato illegale dal governo. Ex membro del Partito comunista, Dung è stato negli ultimi anni uno dei più accaniti critici dell’esecutivo e, al termine di un breve processo, è stato condannato a 15 anni di carcere per diffusione di propaganda anti-statale da un tribunale di Ho Chi Minh City. Altri due giornalisti indipendenti, Nguyen Tuong Thuy e Le Huu Minh Tuan, sono stati invece condannati a undici anni. A ottobre con la medesima accusa è stato arrestato anche Pham Doang Trang, uno dei più celebri attivisti e giornalisti del Vietnam. (segue) (Fim)