Vietnam: al via oggi il congresso nazionale del Partito comunista (3)

- Il 16 dicembre il poeta Tran Duc Tach è stato condannato a 12 anni di carcere per sovversione, mentre due giorni dopo le autorità hanno arrestato Truong Chau Huu Dhang, figura nota per il suo attivismo su Facebook. “Stanno arrestando non solo individui che hanno grande influenza sulla società, ma anche utenti Facebook che si limitano a esprimere il loro scontento nei confronti delle politiche dello Stato”, spiega al “Scmp” Vu Quoc Ngu, direttore dell’organizzazione non governativa Difendi i difensori. Secondo gli analisti, il giro di vite ha l’obiettivo di silenziare il dissenso in vista del congresso nazionale, in occasione del quale il Partito comunista redigerà un nuovo piano quinquennale e ristrutturerà il proprio organigramma. Nel corso dell’evento potrebbe essere deciso il destino dei “quattro pilastri” della leadership vietnamita: il segretario generale del Comitato centrale, il presidente, il premier e il capo dell’Assemblea nazionale. (segue) (Fim)