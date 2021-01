Vietnam: al via oggi il congresso nazionale del Partito comunista (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il Parlamento europeo invita le autorità vietnamite a rilasciare immediatamente e incondizionatamente i difensori dei diritti umani e i giornalisti Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy e Le Huu Minh Tuan, nonché tutti gli altri detenuti e condannati nel Paese per aver semplicemente esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, e far cadere tutte le accuse contro di loro. Questa la richiesta contenuta in una risoluzione approvata con 592 voti a favore, 32 contrari e 58 astensioni. I deputati al Parlamento europeo si sono detti "stupiti", ed hanno condannato l'intensificarsi della repressione del dissenso e le crescenti violazioni dei diritti umani in Vietnam. La risoluzione ribadisce che il rispetto dei diritti umani costituisce una base fondamentale delle relazioni bilaterali tra Vietnam e Ue ed è un elemento essenziale dell'accordo di libero scambio Ue-Vietnam. Il Parlamento ha invitato tutte le parti coinvolte a utilizzare gli accordi esistenti Ue-Vietnam per migliorare la situazione dei diritti umani nel paese, e chiesto alla Commissione europea e al Servizio europeo per l'azione esterna di effettuare una valutazione di come l'attuale accordo di libero scambio potrebbe incidere sui diritti umani in Vietnam. (segue) (Fim)