Ghana: salma dell’ex presidente Rawlings esposta in pubblico ad Accra, mercoledì i funerali

- La salma dell’ex presidente ghanese Jerry Rawlings, deceduto nel novembre scorso all’età di 73 anni, è stata esposta al pubblico ieri nella capitale, Accra, in vista della sepoltura prevista per mercoledì prossimo, 27 gennaio. Il rito funebre, secondo quanto riporta la stampa ghanese, è iniziato ufficialmente ieri con una funzione religiosa e una veglia. La cerimonia funebre si sarebbe dovuta tenere inizialmente prima di Natale, ma è stata posticipata in seguito a dei disaccordi tra i leader tradizionali ghanesi in merito alla sua sepoltura. Rawlings ha guidato il Ghana per quasi 20 anni dopo aver organizzato, da ufficiale militare, due colpi di Stato militari nel 1979 e nel 1981. Figura carismatica, in qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare Rawlings guidò un colpo di Stato nel 1979 prima di cedere il potere a un governo civile. Due anni dopo, nel 1981, Rawlings guidò un altro colpo di Stato che lo portò nuovamente al potere. Nel 1992 Rawlings si dimise da militare e fondò il Congresso nazionale democratico (Ndc) diventando il primo presidente della cosiddetta Quarta repubblica ghanese e fu rieletto nel 1996 per altri quattro anni. Successivamente, dopo aver ceduto il potere al suo vice John Atta Mills nel 2001, Rawlings ha ricoperto l’incarico di inviato dell'Unione africana in Somalia. (Res)