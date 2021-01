Abruzzo: trasporti, i sindacati denunciano "8 milioni di euro per provvedimenti ad personam"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la tenuta dei servizi pubblici e la garanzia dei diritti costituzionali sono a rischio, l'Abruzzo pensa ai provvedimenti ad personam. A oltre 20 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio Regionale, questa viene finalmente pubblicata e tristemente si conferma ciò che i sindacati avevano previsto: con un maxi emendamento dell'ultima ora sono stati elargiti "ad personam" 8 milioni di euro. Lo affermano le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil. "Uno schiaffo ai tanti cittadini abruzzesi che si vedono tagliare servizi pubblici o che aspettano ristori economici dalla Regione mentre le risorse pubbliche sono destinate a singoli beneficiari che hanno qualche santo in paradiso. Un metodo clientelare da condannare e da non ripetere, ancora di più in un periodo difficile per gli abruzzesi. Una brutta pagina della politica abruzzese". Lo affermano le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil. Le tre sigle nelle scorse settimane hanno denunciato i tagli lineari approvati nella legge di Bilancio regionale per gli anni 2021-2023, parlando di "una mannaia che si è abbattuta sui settori dei trasporti, dei servizi sociali e della disabilità, sull'istruzione, sulle politiche per il lavoro e sulla formazione professionale". Le tre sigle hanno segnalato come "con questo bilancio verranno meno molte tutele per le fasce più fragili della popolazione. I sindacati avevano già annunciato che avrebbero "verificato, appena la legge di bilancio sarebbe stata pubblicata, se in taluni casi si fosse preferito non rinunciare a qualche contributo forse non proprio necessario, piuttosto che profondere tutti gli sforzi per finanziare servizi indispensabili alla collettività", aggiungono. (segue) (Gru)