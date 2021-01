Difesa: Libia, apertura strada costiera rinviata per "difficoltà logistiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro del Comitato militare misto libico 5+5, Mustafa Yahya, che fa capo al Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, ha parlato di “difficoltà logistiche” nell’apertura della strada costiera, uno dei principali punti dell’accordo tra est e ovest. Il comitato, ha detto Yahya, sta cercando di porre fine al dossier della strada costiera e la messa in sicurezza passerà attraverso le forze del ministero dell’Interno e una “forza di supporto” dell'Esercito. In una dichiarazione alla stampa, Yahya ha spiegato di aver tenuto una serie di incontri con le autorità esecutive e legislative del Paese nordafricano per applicato l’accordo sulla riapertura della strada costiera, sottolineando che ci sono difficoltà logistiche. (Lit)