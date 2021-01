Sicurezza: Libia, ministero Interno Gna annuncia primo corso di formazione per miliziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto superiore per gli ufficiali di Tripoli ha assistito al lancio del primo corso di formazione per integrare i miliziani libici nel ministero dell'Interno del Governo di accordo nazionale (Gna). Si tratta di una disposizione del ministro per riabilitare e integrare le milizie nelle istituzioni di sicurezza. Secondo quanto dichiarato dall'ufficio stampa del dicastero guidato da Fathi Bashagha, importante politico originario della città di Misurata, al corso di formazione sono stati iscritti alcuni "combattenti", dando loro lezioni sul sistema statale e poi distribuendoli all'interno del ministero. (Lit)