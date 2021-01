Libia: Tripoli ordina il pagamento degli stipendi alle guardie petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio presidenziale libico, l’organo esecutivo con sede a Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha inviato una lettera per pagare i salari bloccati delle Guardie delle strutture petrolifere (Pfg), poche ore dopo la chiusura per protesta del terminal petrolifero di Harraga, nella Libia orientale. In una lettera indirizzata al ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale (Gna), il Consiglio presidenziale ha invitato ad accelerare il pagamento delle quote finanziarie alle guardie petrolifere. "Più di mille uomini appartenenti alla Guardia delle strutture petrolifere di Tobruk non ricevono i loro stipendi da settembre 2019. In precedenza ci siamo rivolti a tutte le autorità responsabili, senza alcun risultato: tutti hanno negato la responsabilità", ha detto una fonte delle Pfg di Tobruk al sito web d’informazione “Libya Akhbar”. (Lit)