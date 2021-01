Libia: Commissione elettorale esamina preparativi per elezioni dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Alto Commissariato per le elezioni in Libia, Imad Al Sayeh, ha esaminato con il capo del Consiglio di presidenza, Fayez al Sarraj, "i preparativi della commissione e il suo livello di preparazione per attuare i compiti elettorali previsti per il 24 del prossimo dicembre". Ciò è avvenuto nel corso di un incontro presso la sede della Commissione a Tripoli. Sarraj ha di fatti effettuato una visita sul campo alle strutture e alle unità di servizio, che costituiscono la base dei processi elettorali avviati della Commissione. L’obiettivo della visita, spiega il sito web “Libyas Channel”, era verificare i preparativi logistici per il successo del prossimo processo elettorale. (Lit)