Repubblica Ceca: Covid, ieri il minor numero di nuovi contagi da oltre un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi contagi in Repubblica Ceca ieri era di 2.376. Lo riferisce il ministero della Sanità, ripreso dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Si tratta dell'aumento giornaliero di contagi più contenuto dal 13 dicembre 2020. Il numero dei pazienti ospedalizzati con il Covid-19 è pari a 5.621, ovvero 830 in meno rispetto alla domenica precedente. I decessi ieri sono stati 83 e portano il totale a 15.453. L'indice di rischio epidemiologico (Pes) resta a 69 punti su 100, equivalente a un livello quattro di rischio. Il punteggio si trova in questa fascia da una dozzina di giorni. Ufficialmente vigono nel Paese misure relative al livello cinque e il governo è cauto sulla possibilità di allentamenti. Nella riunione del Consiglio dei ministri prevista per oggi dovrebbero essere fatte alcune modifiche al calcolo del Pes, che entreranno in vigore dal primo di febbraio. Tra di esse c'è la proposta di tornare al livello quattro nel caso in cui i ricoveri ospedalieri scendessero sotto le 3 mila unità e quelli in terapia intensiva al di sotto delle 450 unità. Per il ministro della Sanità, Jan Blatny, questo non avverrà presumibilmente prima di metà febbraio. (Vap)