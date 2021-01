Abruzzo: agricoltura, Coldiretti su aumento prezzi mangimi e crollo prezzi di latte e carne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione è critica e il settore, che è un segmento importante e tradizionale dell'economia agricola regionale, rischia il collasso soprattutto se non si sventa l'ulteriore diminuzione del prezzo alla stalla, che sarebbe la pietra tombale in un momento come questo – dice Coldiretti Abruzzo – bisogna fronteggiare la situazione con sostegni ed interventi mirati, le imitazioni alle attività di impresa devono prevedere a livello nazionale e regionale un adeguato e immediato sostegno economico lungo tutta la filiera per salvare l'economia e anche l'occupazione". Non va meglio ovviamente la zootecnia da carne, penalizzata anch'essa dalle misure di contenimento e dalla chiusura parziale o totale del canale della ristorazione e dell'Horeca che hanno determinato un calo della domanda con il conseguente crollo dei prezzi di vendita. Coldiretti e Filiera Italia stanno già lavorando – sottolinea Coldiretti - su nuovi progetti di investimento per la zootecnica sostenibile che potranno contribuire al grande sforzo di ripresa del Paese attraverso le risorse europee di Next generation EU e il Recovery Plan. L'emergenza di oggi però mette a rischio troppi allevatori per attendere l'orizzonte temporale del Recovery". (Gru)