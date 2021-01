Business news: Messico, covid, presentato piano per sostegno a rilancio di micro, piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 1,6 miliardi di pesos, l'equivalente di circa 68 milioni di euro, il piano presentato dalla ministro dell'Economia del Messico, Tatiana Clouthier, per rilanciare la micro, piccola e media impresa fustigata dalla crisi pandemica da nuovo coronavirus. Una strategia che, mettono in evidenza i media locali, coinvolge anche la ristorazione di base e le popolari "tortillerias", la tipica preparazione a base di farina o grano usata per accompagnare le specialità della cucina locale. La strategia, ha detto la ministro, si sviluppa su quattro assi: mercato interno e occupazione, incentivi agli investimenti, comercio internazionale e regionalizzazione. I fondi vengono concessi in forma di credito diretto alle imprese considerate tra le più penalizzate dalla crisi, con particolare attenzione a quelle guidate da donne. Clouthier aveva nei giorni scorsi assicurato che l'obiettivo, fissato dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador, era quello di garantire una ripresa inclusiva, ragionando su due principali assi: la creazione di nuovi posti di lavoro, con l'auspicio di aumentare i salari, e interventi per aumentare gli investimenti stranieri e nazionali. Per tutto questo è necessario "ascoltare" le richieste provenienti dal settore privato, "non per concedere favori" ma per capire come agevolare i loro sforzi, soprattutto sul piano della burocrazia. (Res)