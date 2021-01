Australia: coronavirus, via libera a vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Australia, Scott Morrison, ha annunciato che le autorità mediche del Paese hanno dato il via libera all'impiego del vaccino contro la Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNTech. Il farmaco ha ottenuto un via libera provvisorio dalla Therapeutics Goods Administration per l'impiego su soggetti di età superiore a 16 anni, ha dichiarato Morrison nel corso di una conferenza stampa. L'approvazione è giunta un anno dopo il primo caso di nuovo coronavirus nel Paese. Il ministro della Salute australiano, Greg Hunt, ha dichiarato che la vaccinazione delle fasce di popolazione più vulnerabili dovrebbe iniziare a fine febbraio, al ritmo di 80mila dosi la settimana. (Res)