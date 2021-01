Usa: il Congresso vuole espellere gli estremisti dalle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso federale Usa a maggioranza democratica preme per imprimere una stretta all'estremismo nella società e nelle Forze armate, concentrandosi in particolare sulle sue declinazioni di destra e sul suprematismo bianco. Lo scrive il quotidiano "The Hill". Nelle ultime settimane i Democratici hanno più volte sollecitato l'adozione di una commissione come quella dell'11 settembre 2001 per perseguire i responsabili dell'irruzione al Congresso del 6 gennaio scorso, nonché il varo di nuove leggi speciali per perseguire l'estremismo domestico tramite strumenti di sorveglianza e intelligence rafforzati. Secondo le informazioni fornite dalle agenzie di intelligence federali, una persona su cinque tra quelle condannate per l'assalto al Congresso ha un trascorso di servizio nelle Forze armate. Per questa ragione, i Democratici intendono inserire nel prossimo bilancio della Difesa provvedimenti tesi a contrastare l'estremismo al Pentagono e in altre agenzie federali. (segue) (Nys)