Usa: il Congresso vuole espellere gli estremisti dalle Forze armate (2)

- "L'attacco a Capitol Hill è stato un atto di insurrezione alimentato in larga parte da gruppi che si ispirano alla medesima ideologia suprematista bianca, e che reclutano attivamente tra i veterani e tra i ranghi delle nostre Forze armate", ha dichiarato tramite una nota il parlamentare democratico Anthony Brown. Il quotidiano "The Hill" ricorda che almeno 27 delle 140 persone sinora arrestate per l'assalto a Capitol Hill, da parte di manifestanti pro-Trump che contestavano l'esito delle elezioni presidenziali dello scorso novembre, sono militari o ex militari. Il Pentagono avrebbe già intrapreso una revisione delle politiche esistenti contro l'estremismo, e l'ispettore generale del dipartimento della Difesa intende condurre a sua volta una verifica delle procedure in vigore, come peraltro previsto dal bilancio della Difesa firmato dall'ex presidente Donald Trump per il 2021. (Nys)