Usa: Covid, Biden ripristina divieto d'ingresso per i viaggiatori da Brasile, Regno Unito e Ue

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ripristinerà oggi, 25 gennaio, il divieto d'ingresso nel Paese per quasi tutti i viaggiatori provenienti da Brasile, Regno Unito, Irlanda, e 26 paesi europei che consentono la libera circolazione delle persone tra i loro confini. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui alla lista è stato aggiunto anche il Sudafrica. Sempre oggi, il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie firmerà un provvedimento che renderà obbligatorio l'impiego delle mascherine a bordo di aeroplani, traghetti, treni, metropolitane, autobus e taxi per i viaggiatori dai due anni d'età. Domani, 26 gennaio, entrerà in vigore un regolamento che richiederà a tutti i passeggeri di voli internazionali in arrivo nel paese di presentare la certificazione che attesti la negatività ad un tampone effettuato non più tardi di tre giorni prima dell'imbarco. (Nys)