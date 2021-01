Giappone-Usa: accordo segreto per stazionamento forze anfibie a Okinawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze terrestri di autodifesa del Giappone e il Corpo dei Marine degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo segreto nel 2015 per lo stazionamento di una forza anfibia giapponese presso Camp Schwab, una base dei Marine nel distretto di Henoko, parte della prefettura giapponese di Okinawa. Lo hanno reso noto fonti governative giapponesi e statunitensi citate dall'agenzia di stampa "Kyodo" ieri, 24 gennaio, secondo cui l'accordo è stato raggiunto dalle due Forze senza l'approvazione dei vertici civili del ministero delle Difesa giapponese. Secondo "Kyodo", tale circostanza presupporrebbe una violazione del principio di supervisione civile della Difesa, ed avrebbe innescato forti tensioni all'interno del ministero della Difesa giapponese. Il piano, comunque, non si è ancora concretizzato, a causa delle difficoltà dei governi giapponese e statunitense di far progredire il progetto di ricollocamento della Base aerea statunitense di Futenma, collocata nell'area densamente abitata di Ginowan: il governo provinciale di Okinawa chiede infatti che la base sia trasferita all'esterno della prefettura, anziché nell'area costiera di Nago, dove sono già in corso i lavori per la realizzazione della nuova base. (segue) (Git)