Giappone-Usa: accordo segreto per stazionamento forze anfibie a Okinawa (2)

- Secondo la stampa giapponese, le Forze terrestri di autodifesa giapponesi sono comunque decise a dar seguito all'accordo del 2015, alla luce delle tensioni con la Cina per il controllo delle isole Senkaku, nel Mar Cinese Orientale. Le Forze terrestri giapponesi hanno costituito nel 2018 una brigata per le operazioni anfibie sul modello dei Marine degli Stati Uniti, per far fronte al crescente attivismo militare di Pechino attorno all'Arcipelago giapponese, e per difendere più efficacemente gli atolli più remoti del Paese. La brigata, costituita su iniziativa dell'ex primo ministro Shinzo Abe, ha collocato il proprio quartier generale a Sasebo, nella prefettura meridionale di Nagasaki, e tra i suoi compiti figura anche la reazione ad eventuali aggressioni contro l'atollo delle Senkaku, situato 400 chilometri ad ovest di Okinawa. (Git)