Germania: governo, mutazione britannica del Covid diverrà dominante nel Paese

- La mutazione britannica diventerà la forma “dominante” di coronavirus in Germania. A lanciare l'avvertimento è stato il capo di gabinetto della Cancelleria federale, Helge Braun. Nel corso di un intervento all'emittente televisiva “Ard”, Braun ha affermato che la variante del Covid-19 identificata nel Regno Unito è presente già in diversi ospedali tedeschi. Ciò significa che questo tipo di Sars-Cov2 è in Germania e che, “a un certo punto, come in altri paesi, prenderà il sopravvento e causerà problemi”. Il capo di gabinetto della Cancelleria federale ha evidenziato: “Ne sono molto sicuro”. Pertanto, ora è ancora più importante ridurre “molto” il numero di contagi da coronavirus in modo da scongiurare alla base un'ulteriore diffusione della variante britannica. Al riguardo Braun ha osservato che il governo federale vuole “tenere fuori” dalla Germania questa mutazione della Sars-Cov2 “il più a lungo possibile” e mantenere “molto basse” le infezioni dove nelle aree del Paese dove è già diffuso. “Altrimenti non ce la faremo”, ha infine avvertito il capo di gabinetto della Cancelleria federale. (Berlino)