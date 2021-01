Usa: sparatoria a Indianapolis, morte cinque persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone, inclusa una donna incinta, hanno perso la vita ieri, 24 gennaio, in una sparatoria a Indianapolis, capitale dello Stato Usa dell'Indiana. Il Dipartimento di polizia metropolitana di Indianapolis ha definito quella di ieri la "peggiore sparatoria di massa da oltre un decennio". La Polizia ha risposta ad una segnalazione di colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri, imbattendosi "in un giovane con apparenti ferite d'arma da fuoco". In una vicina abitazione sono state rinvenute le vittime. Le autorità non hanno ancora individuato i responsabili, che potrebbero essere più di uno. Secondo il portavoce del dipartimento di Polizia cittadino, Shane Foley, la sparatoria appare un atto deliberato. (Nys)