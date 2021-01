Usa: l'ex portavoce della Casa Bianca Sanders si candida a governatrice dell'Arkansas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders annuncerà oggi, 25 gennaio, la sua candidatura a governatrice dello Stato Usa dell'Arkansas. Lo anticipa il quotidiano "Washington Post", secondo cui l'elezione governatoriale sarà una delle prime prove per la definizione del futuro del Partito repubblicano dopo la fine della presidenza di Donald Trump. Sanders, figlia dell'ex governatore dell'Arkansas Mike Huckabee, ha servito come portavoce della Casa Bianca per quasi due anni durante l'amministrazione Trump. L'ex portavoce dovrà affrontare diversi altri candidati repubblicani che intendono succedere al governatore uscente dell'Arkansas, Asa Hutchinson, giunto al limite massimo di mandati dopo essere rimasto in carica per otto anni. Tra i conservatori che hanno già confermato la loro candidatura figurano il vicegovernatore Tim Griffin e il procuratore generale Leslie Rutledge. (Nys)