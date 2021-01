Malesia: Covid, nuovo record di contagi giornalieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Malesia, Al-Sultan Abdullah, ha proclamato lo stato di emergenza sanitaria in tutto il Paese a partire da oggi, 12 gennaio, per arginare la propagazione della Covid-19, accogliendo la richiesta in tal senso presentata dal primo ministro, Muhyiddin Yassin, alle prese con una crisi di governo. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", ricordando che lo stato di emergenza attribuisce al primo ministro e al suo governo poteri straordinari, inclusa la possibilità di varare decreti senza l'approvazione del parlamento. Le ricadute della dichiarazione di emergenza sulle attività quotidiane dei cittadini malesi non sono ancora chiare, ma lo stato di emergenza comporterà la sospensione dei lavori parlamentari, contribuendo a rinviare la crisi della maggioranza che era andata mondando nelle ultime settimane. Secondo quanto riferito da una nota del Palazzo reale, la dichiarazione di emergenza rimarrà in vigore fino al primo agosto, o per un periodo inferiore, a seconda dell'evoluzione del quadro pandemico. (Fim)