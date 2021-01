Portogallo: elezioni, proiezioni danno presidente Rebelo de Sousa vincitore con consensi tra 55,5 e 62 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le prime proiezioni pubblicate dai media portoghesi, il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, sarà rieletto al primo turno con un margine tra il 55,5 per cento ed il 62 per cento dei voti. Cinque anni dopo essere stato eletto al Palazzo di Belem (sede della presidenza delle Repubblica), con il 52 per cento delle preferenze, Rebelo de Sousa, sarà chiamato a ricoprire la più alta carica dello Stato portoghese per un altro mandato quinquennale. (Spm)