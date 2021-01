Business news: Panama, Fmi approva credito precauzionale da 2,7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato una linea di credito precauzionale (Precautionary and Liquidity Line - Pll) da 2,7 miliardi di dollari in favore di Panama, nel contesto della crisi legata alla pandemia del nuovo coronavrus. Il programma, si legge in un comunicato, si estende su un periodo di due anni e fungerà da assicurazione contro gli shock esterni estremi derivanti dalla pandemia Covid-19. Nel primo anno sarà consentito l’accesso a 1,35 miliardi di dollari. L'economia di Panama registrerà una crescita del 5,1 per cento nel 2021, dopo una delle peggiori recessioni regionali registrata nel 2020 a causa della pandemia del nuovo coronavirus (-8,1 per cento). E' quanto si legge nel rapporto sulle prospettive economiche globali diffuso dalla Banca mondiale lo scorso 5 gennaio. (Res)