Business news: Argentina, presidente compagnia energetica Ypf annuncia dimissioni

- Guillermo Nielsen lascerà a breve l'incarico di presidente della Ypf, compagnia petrolifera al 51 per cento di proprietà dello stato argentino. Lo ha detto lo stesso Nielsen, economista, segnalando, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter che la sua scelta è legata alla "nuova sfida" offerta dal presidente Alberto Fernandez. I media argentini, che da giorni di concentrano sulle sorti di una impresa strategica, assicurano che Nielsen andrà a ricoprire il ruolo di ambasciatore in Arabia Saudita, in sostituzione di Marcelo Gilardoni, sbarcato a Riad nel 2018, su indicazione dell'allora presidente Mauricio Macri. Per Nielsen si tratterebbe del secondo incarico diplomatico di alto livello, dopo la guida dell'ambasciata argentina a Berlino (tra il 2008 e il 2010), all'epoca dell'allora presidente Cristina Fernandez Kirchner. Le redini della Ypf verranno assunte dal deputato Pablo Gonzalez. (Res)