Business news: Perù, Scotiabank, prevista crescita tra l’1 e il 2 per cento nel primo trimestre 2021

- L’economia peruviana vedrà una crescita tra l’1 e il 2 per cento nel primo trimestre del 2021. La stima è stata diffusa dal dipartimento di studi economici della banca canadese Scotiabank. "Per il primo trimestre del 2021 prevediamo che il Pil registrerà un aumento compreso tra l'1 e il 2 per cento, dopo quattro trimestri consecutivi di calo", indica l’istituto bancario, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Andina”. Nel quarto trimestre del 2020 l’economia ha visto una contrazione di circa il 3 per cento. L’istituto bancario sottolinea che già a novembre si è assistito a una ripresa. Nel mese il Pil ha visto una contrazione del 2,8 per cento, “la contrazione minore dall’inizio della pandemia”. (Res)