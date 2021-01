Business news: Venezuela, dagli Usa nuova tornata di sanzioni mirate, c'è anche un cittadino italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni mirate legate al Venezuela. Tra i destinatari delle sanzioni c’è anche un cittadino italiano di nome Alessandro Bazzoni, residente a Lugano, e ben due aziende di sua proprietà. Si tratta, riferisce un comunicato, della società di consulenza finanziaria Amg S.A.S, di base a Verona, e della società di grafica Serigraphiclab, di base a Porto Torres. L’uomo, si legge, è accusato di avere un ruolo di facilitatore in un network internazionale volto ad aggirare le sanzioni statunitensi imposte al settore petorlifero venezuelano. In particolare, Bazzoni è accusato di essere, insieme al cittadino ispano-venezuelano Francisco Javier D’Agostino, anch'egli destinatario delle sanzioni, l’anello di congiunzione tra le compagnie Elemento e Swissoil, di base rispettivamente a Malta e Ginevra, e il Venezuela. Nel dettaglio Elemento, attiva nel settore petrolifero dal 2017, è accusata di avere acquistato petrolio dalla venezuelana Pdvsa, sotto sanzioni, e di averlo rivenduto a terzi a nome di Bazzoni. Swissoil, di base a Ginevra, avrebbe partecipato allo schema fornendo assistenza nella vendita e nel trasporto del greggio a compratori asiatici figurando come destinatario finale dell’acquisto. Le sanzioni prevedono il blocco delle proprietà e degli interessi soggetti a giurisdizione Usa e proibiscono a cittadini statunitensi di fare affari con i soggetti sanzionati. (Res)