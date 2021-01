Francia-Usa: Eliseo, Macron si congratula con Biden per inizio mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo, statunitense, Joe Biden, durante il quale si è “felicitato” per l'inizio del suo mandato. Lo ha reso noto l'Eliseo con una nota. Macron ha ricordato “l'amicizia storica che lega” Francia e Stati Uniti, “fondata sulla libertà e la democrazia”, constatando “una grande convergenza di vedute sulle sfide multilaterali e su temi di crisi e sicurezza internazionale”, si legge nel comunicato. La presidenza francese spiega che i due capi dello Stato hanno “affermato la loro determinazione comune nell'agire nel quadro delle attività dell'Oms sulla salute mondiale, in particolare per il sostegno ai Paesi più fragili dinnanzi alla pandemia” di coronavirus. (segue) (Frp)