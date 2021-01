Business news: Ue-America Latina, Borrell sollecita rapida firma accordo commerciale con Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, si è espresso in favore di una rapida firma dell’accordo di libero scambio tra Ue e Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur), blocco regionale composto da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, dichiarando che non si possono aspettare altri 20 anni per firmarlo. Parlando durante un dibattito al parlamento europeo sulla relazione con l’America latina Borrell ha espresso la necessità di rafforzare i legami con la regione. In questo senso il capo della diplomazia europea ha sottolineato l’importanza di concludere gli accordi commerciali con Mercosur, Messico e Cile. (Res)