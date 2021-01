Business news: Argentina, Lufthansa chiede voli su Falkland, governo saluta "riconoscimento territoriale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Lufthansa ha chiesto e ottenuto dall'aviazione civile dell'Argentina (Administración Nacional de Aviación Civil, Anac) il permesso per realizzare due voli charter da Amburgo alle Falkland, l'arcipelago rivendicato da Buenos Aires con il nome di Malvinas. Lo riferisce il ministero degli Esteri argentino sottolineando la "rilevanza" della richiesta inoltrata a Buenos Aires, prova "del riconoscimento delle isole Malvinas come parte del territorio argentino". Il primo di questi due voli si realizzerà il prossimo 1 febbraio e il secondo il 30 marzo. In entrambi i casi, segnala la nota del ministero, viene designato l'aeroporto di Ushuaia, la località dell'estremo sud, come scalo "alternativo". (Res)