Business news: Messico, inflazione a metà gennaio cresce del 3,33 per cento su anno

- Nella prima metà di gennaio, l'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto dello 0,51 per cento sulle due settimane precedenti, portando l'inflazione annuale al 3,33 per cento su anno. Lo rende noto l’Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi). Spinto soprattutto dalle voci energetiche, l'indice dei prezzi mostra un aumento superiore a quello degli analisti, raffreddando le aspettative su un nuovo taglio del tasso di sconto nella sessione che la banca centrale (Banxico), terrà a febbraio. Il dato rimane comunque all'interno dell'obiettivo fissato dalla Banxico, il 3 per cento con un margine di un punto percentuale in più e in meno. Il livello dell'inflazione ha aumentato la prudenza su possibili nuovi tagli al tasso di sconto. (Res)