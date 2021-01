Portogallo: elezioni, alle 16 affluenza al 35,4 per cento, lieve calo rispetto al 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al contrario di tutte le previsioni della vigilia che stimavano un tasso di astensione record per le elezioni presidenziali portoghesi in corso oggi, il tasso di partecipazione alle 16 è stato del 35,4 per cento, di poco inferiore al 37,6 per cento di quelle del 2016. Il numero di votanti alle ore 12 (il 17,7 per cento) era stato addirittura superiore rispetto a quelle precedenti (15,8 per cento). Il primo ministro, Antonio Costa, ed il presidente della Repubblica, in corsa per la riconferma, Marcelo Rebelo de Sosua, hanno invitato tutti i cittadini a recarsi alle urne per esercitare il loro diritto di voto e rassicurando in merito alle misure di sicurezza messe in atto contro il Covid-19. Per il voto di oggi sono registrati 10.865.010 elettori, 1.208.536 in più rispetto alle elezioni presidenziali del 2016. Se uno dei candidati ottiene più del 50 per cento dei voti, sarà già eletto capo dello Stato. In caso contrario ci sarà un secondo turno il 14 febbraio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. (Spm)