Usa: senatrice Klobuchar, il processo contro Trump è costituzionale

- Il processo di impeachment al Senato nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è “costituzionale” e “ha precedenti”. Lo ha dichiarato oggi la senatrice democratica Amy Klobuchar ai microfoni dell’emittente “Abc News”. La costituzionalità dell’impeachment nei confronti di un presidente che ha già lasciato l’incarico è dibattuta intensamente in questi giorni a Washington. “Il processo è costituzionale. Abbiamo anche un precedente, un segretario alla Guerra che fu processato dopo aver lasciato il proprio incarico. E, ovviamente, interdire l’ex presidente Trump dai pubblici uffici ci tornerebbe utile in futuro”, ha dichiarato la Klobuchar. Il riferimento è in particolare a William Belknap, segretario alla Guerra che nel 1876 fu accusato di aver accettato bustarelle da funzionari di nomina politica. Belknap si dimise prima dell’inizio del processo, ma il Senato all’epoca decise di procedere ugualmente con l’impeachment. Il processo nei confronti di Trump al Senato inizierà l’8 febbraio prossimo, come annunciato in settimana dal leader dei senatori democratici Chuck Schumer. L’ex presidente è accusato di aver incitato all’insurrezione i suoi sostenitori prima dell’assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio.(Nys)