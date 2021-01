Regno Unito: premier scozzese Sturgeon, dopo voto locale di maggio possibile referendum su indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In Scozia si terrà un referendum consultivo sull'indipendenza se il Partito nazionale scozzese otterrà una maggioranza alle elezioni di maggio per il rinnovo del Parlamento di Edimburgo. Lo ha dichiarato la premier scozzese Nicola Sturgeon. Parlando all'emittente "Bbc", Sturgeon ha manifestato l'intenzione di voler organizzare un referendum per cui cercherà di ottenere l'autorità dal popolo scozzese nel voto di maggio. "Se mi daranno questa autorità questo è quello che intendo fare: svolgere un referendum legale per dare al popolo il diritto di scegliere", ha affermato la premier scozzese. "Questa è democrazia. Che non è quello che io voglio o quello che Boris Johnson (il premier britannico) vuole", ha aggiunto. Sturgeon ha indicato quindi che i sondaggi attuali "dimostrano che la maggioranza delle persone in Scozia vuole l'indipendenza".