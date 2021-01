Israele-Emirati: inaugurata oggi l'ambasciata ad Abu Dhabi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, ha commentato: "Auguro successo a Eitan Naeh e all'intero staff dell'ambasciata nei loro primi passi, che stanno andando avanti in nome dello Stato di Israele ad Abu Dhabi. Il ministero degli Esteri continua a guidare l'attuazione degli accordi di pace e la normalizzazione nel Golfo e per promuovere lo status internazionale di Israele". L'apertura della rappresentanza "consentirà di espandere i legami bilaterali tra Israele ed Emirati e di massimizzare la rapida realizzazione delle potenzialità insite in queste relazioni". Il capo della diplomazia di Gerusalemme ha ringraziato l'erede al trono, lo sceicco Muhammad bin Zayed, e il collega e amico, il ministro degli Esteri Sheikh Abdullah Ben-Zayed, "per la sua guida e ospitalità nei confronti dei nostri rappresentanti". Il ministro degli Esteri Ashkenazi ha anche accolto con favore la decisione del governo degli Emirati Arabi Uniti di aprire oggi un'ambasciata in Israele: "Questa è una decisione importante che porterà alla promozione di legami calorosi tra i Paesi e i popoli. Ci aspettiamo di ricevere rappresentanti degli Emirati nel Paese presto". Nei prossimi giorni è prevista l'apertura dell'Ufficio di collegamento israeliano a Rabat e del consolato generale di Israele a Dubai. Le aperture delle rappresentanze si aggiungono all'ambasciata d'Israele a Manama, in Bahrein, che opera da diverse settimane. (Res)