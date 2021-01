Roma: Campidoglio, francobollo speciale per i 150 anni della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 150esimo anniversario della proclamazione di Roma Capitale d'Italia è prevista l'emissione di un francobollo, con relativo annullo filatelico, dedicato al 3 febbraio del 1871, giorno in cui avvenne la designazione ufficiale della città di Roma. Lo comunica il Campidoglio in una nota. L'iniziativa, realizzata da Roma Capitale insieme al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e a Poste italiane, verrà presentata il prossimo 3 febbraio 2021. "Il 3 febbraio 1871 Roma è stata indicata come Capitale degli italiani - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Vogliamo celebrare i 150 anni di questo anniversario anche con l'emissione di un francobollo dedicato, appartenente alla tematica 'Il senso civico'. Desidero con l'occasione ringraziare tutti coloro che hanno voluto realizzare quest'iniziativa frutto di una perfetta sinergia tra Campidoglio e Ministero delle infrastrutture".(Com)