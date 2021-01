Arabia Saudita: principe ereditario illustra nuova strategia del Fondo investimenti pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la strategia quinquennale, entro il 2025 il Pif avrà un patrimonio superiore ai 4 mila miliardi di riyal e creerà 1,8 milioni di posti di lavoro, diretti e indiretti. Inoltre, tra gli altri obiettivi della nuova strategia vi è l'aumento della percentuale di partecipazione locale al 60 per cento nei progetti e nelle società del fondo. Il principe ereditario ha affermato che la nuova strategia del fondo rappresenta un pilastro importante per raggiungere le aspirazioni del Regno verso la crescita economica, l'innalzamento della qualità della vita e il raggiungimento del concetto di sviluppo completo e sostenibile in vari settori, tradizionali e moderni. (segue) (Res)