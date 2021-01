Business news: Brasile, Banca centrale stima inflazione al 4,43 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli analisti delle istituzioni finanziarie del Brasile hanno portato la stima dell'inflazione nel 2021 al 4,43 per cento. La proiezione è contenuta nel sondaggio settimanale effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese dalla Banca centrale brasiliana (Bc), noto anche come rapporto "Focus", pubblicato il 18 gennaio. La scorsa settimana la proiezione dell'inflazione per l'anno in corso era del 3,34 per cento. In base ai parametri fissati dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale per il 2021 l'inflazione è in linea con l'obiettivo fissato al 3,75 per cento. Per quanto riguarda la previsione del tasso di interesse di base, Selic, del 2021, gli analisti di mercato prevedono un aumento fino al 3 per cento. (Res)