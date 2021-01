Uruguay-Italia: Farnesina segue tragica vicenda del connazionale Luca Ventre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra sede diplomatica - prosegue la nota della Farnesina - ha messo a disposizione delle due magistrature italiana e uruguaiana copia integrale di tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza e conserva gli originali a disposizione di quella italiana. Su indicazione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, l’ambasciata a Montevideo continua a seguire il caso con la massima attenzione ed è in costante contatto con le autorità uruguaiane, affinché alla vicenda venga assicurata massima priorità e possa essere fatta piena luce quanto prima su questo tragico evento. Anche la Vice Ministra Del Re ha indirizzato personalmente una lettera ai familiari del connazionale, assicurando la piena assistenza della Farnesina e auspicando che sia fatta al più presto giustizia sul caso. La Farnesina, in questo doloroso momento, si stringe alla famiglia del connazionale, e continuerà, tramite la propria ambasciata a fornire ogni possibile assistenza. (Com)