© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi assiste all'esposizione di un manifesto con il ritratto di Patrick Zaki sulla facciata di Palazzo Senatorio. Piazza del Campidoglio (ore 15)- Assemblea capitolina. L'Aula si riunisce in seconda convocazione esclusivamente per il voto sulla delibera d'iniziativa popolare inerente alla gestione dei beni comuni. La seduta si tiene in streaming ed è trasmessa sul sito di Roma Capitale (ore 14)REGIONE LAZIO- Riunione plenaria della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. La riunione farà il punto sulla pandemia da Covid-19. All'ordine del giorno, anche il bilancio e il rinnovo degli organi della Aprirà i lavori il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. Presente il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Per il Consiglio regionale del Lazio presenzierà l'Assemblea il vice presidente Devid Porrello, delegato permanente all'Assemblea dal presidente. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del Consiglio regionale del Lazio (ore 12)VARIE- Famiglie residenti nei diversi campi rom della Capitale insieme all'Associazione 21 luglio presenteranno una lettera aperta alla città di Roma e alle autorità capitoline. Piazza del Campidoglio (ore 11)- Protesta lavoratori Alitalia organizzata da Usb. Piazza di Montecitorio a Roma (ore 10)(Rer)