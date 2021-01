Francia-Usa: Eliseo, Macron si congratula con Biden per inizio mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del colloquio i due presidenti hanno parlato anche del ritorno degli Stati Uniti nell'accordo di Parigi sul clima, nella speranza che questo sviluppo “apra una nuova tappa affinché la comunità internazionale sia concretamente all'altezza dei suoi impegni, in vista della Cop26”. Macron e Biden “hanno anche constatato le loro convergenze e la loro volontà di agire insieme a favore della pace e della stabilità nel Vicino e Medio Oriente, in particolare per quanto riguarda il dossier del nucleare iraniano e la situazione nel Libano”, fa sapere l'Eliseo, spiegando che i presidenti nelle prossime settimane rimarranno in “stretto contatto” su questi temi. (Frp)