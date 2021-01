Spagna: elezioni Catalogna, Ciudadanos propone alleanza a socialisti per formare "governo costituzionalista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader nazionale del partito conservatore Ciudadanos (Cs), Ines Arrimadas, ha proposto ai socialisti un'alleanza in Catalogna per evitare che il ministro della Salute, Salvador Illa, possa cercare un'intesa con i partiti indipendentisti per dare vita al "governo più centrale e migliore che si possa fare", ha spiegato nel corso di un evento pubblico a Sabadell (Barcellona). Come riferisce il quotidiano "El Mundo", l'ultimo sondaggio del Centro di investigazione sociologica (Cis) il Partito socialista (Psc) e a Cs non avrebbero i voti necessari per formare un governo. Se, infatti, il Psc è dato al 23,9 per cento (tra i 30 ed i 35 seggi), Cs perderà più del 60 per cento del suo elettorato, passando dal 25,3 per cento del 2017 al 9,6 per cento delle prossime elezioni. (segue) (Spm)