Spagna: elezioni Catalogna, Ciudadanos propone alleanza a socialisti per formare "governo costituzionalista" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrimadas aveva proposto un'intesa allargata anche al Partito popolare (Pp) per dare vita ad un esecutivo "costituzionalista" per mettere all'angolo i partiti indipendentisti, in particolare Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ed Uniti per la Catalogna (Junts per Catalunya). Proposta che è stata rifiutata dai popolari. Se, dunque, anche il Psc rifiutasse l'offerta di Cs, l'elettorato che indeciso potrebbe decidere si sostenere il suo partito per il timore che Erc abbia i numeri necessari per formare un governo indipendentista, "costringendo" il Psc ad un governo moderato. "Abbiamo un'opportunità" di spodestare i secessionisti dalla Generalitat perché l'indipendenza è smobilitata" ed esaurita, e solo Illa potrebbe rianimarla", ha concluso Arrimadas. (Spm)