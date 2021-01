Covid: Messina (Intesa Sanpaolo), donati oltre 100 milioni di euro per rafforzare sistema sanitario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Intesa Sanpaolo ha donato più di 100 milioni di euro per rafforzare il sistema sanitario nazionale e ha sostenuto le persone in difficoltà con 13 milioni di pasti, posti letto, medicine, abiti. In uno scenario di marcata complessità, sentiamo il dovere di sostenere con ulteriore impegno la crescita economica, sociale, culturale dando un segnale positivo soprattutto nei Paesi dove siamo presenti”. Così Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, intervenuto in modalità remota alla cerimonia di apertura del World Economic Forum di Davos. “Siamo orgogliosi di poter contribuire alla riflessione sul ‘Great Reset’, uno dei temi di questa edizione, con l’auspicio che sia il primo passo verso una società davvero caratterizzata da maggior benessere, inclusione e sostenibilità e con ridotte disuguaglianze”.(Rin)