Arabia Saudita: principe ereditario illustra nuova strategia del Fondo investimenti pubblici

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha annunciato oggi la strategia del Regno per il Fondo per gli investimenti pubblici (Pif) per i prossimi cinque anni (2021-2025). Le attività complessive del Pif supereranno i 7,5 mila miliardi di riyal nel 2030, ha stimato l'erede al trono durante un discorso televisivo. Il principe ereditario ha ricordato che il governo è impegnato a iniettare 150 miliardi di riyal all'anno nell'economia dell'Arabia Saudita dal Pif. “Finora il fondo di investimento ha raddoppiato il proprio patrimonio a 1,5 mila miliardi di riyal - ha detto -. Ha contribuito a raggiungere la sostenibilità finanziaria dell'economia saudita". "Abbiamo lanciato molti settori vitali e progetti di investimento in Arabia Saudita con il settore privato, in qualità di partner strategico del Fondo per gli investimenti pubblici", ha aggiunto l'erede al trono. (segue) (Res)